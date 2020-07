Vorsorglicher Aufruf an Besucher von Zirkusvorstellung in Wörgl

Wörgl – Das Land Tirol hat am Samstag einen Aufruf an Besucher einer Zirkusvorstellung in Wörgl gestartet. Grund: Eine in Kirchbichl wohnhafte Person, die die Vorstellung am Nachmittag des 18. Juli (zwischen 16 und 19 Uhr) besucht hatte, wurde am Freitagabend positiv auf das Coronavirus getestet.