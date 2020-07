Doppelt so schnell wie erlaubt: Biker auf Achenseestraße gestoppt

Eben am Achensee – Besonders eilig hatte es am Samstag ein Motorradfahrer am Achensee. Der 60-Jährige wurde aus dem Verkehr gezogen, nachdem er zwölf Mal das Überholverbot und zehn Mal die geltende Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Laut Polizei bretterte der Lenker unter anderem drei Mal statt der erlauben 100 mit 150 km/h und einmal statt der erlaubten 70 mit ganzen 148 km/h über die Achenseestraße.