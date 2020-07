53-Jähriger bei Forstunfall in Kartitsch schwer verletzt

Kartitsch – Ein 53-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Forstunfall in Kartitsch schwer an den Beinen verletzt worden. Der Mann zog gegen 15 Uhr mit einer an einem Traktor montierten Winde Holzstämme über steiles Gelände oberhalb eines Forstweges herunter. Dabei rutschte ein entasteter Baumstamm über den Forstweg, wodurch das Stahlseil in Richtung des Arbeiters schnellte und den Mann an den Unterschenkeln traf.