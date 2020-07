Zwei Kletterer am Wilden Kaiser durch Felsbrocken verletzt

Kitzbühel — Zwei Alpinisten wurden am Samstag beim Klettern am Wilden Kaiser durch herabfallende Felsbrocken verletzt. Die Männer (43 und 49) kletterten gegen 16.30 Uhr als Vorbereitungstour für schwerere Touren eine Route des Schwierigkeitsgrades 4+ auf den Predigtstuhl-Mittelgipfel. Nach der dritten Seillänge errichtete der 49-Jährige an einer Seilschlinge einen Stand und holte seinen Bergkameraden nach.