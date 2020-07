Haiming feierte auf 1600 Metern Seehöhe ein Torfestival

Galtür, Jenbach – Favorit Haiming hatte am Samstag in der Anfangsphase der ersten Kerschdorfer-Tirol-Cup-Hauptrunde gegen inferiore Paznauner Kicker leichtes Spiel. Die 3:0-Führung resultierte aus Geschenken, die Paznaun-Coach Benjamin Köll so richtig fassungslos machten.

Für Rudi Stadler gab es indes beim Einstand auf der Jenbacher Bank trotz der 0:1-Heimniederlage gegen Hippach durchaus Grund zur Freude: „Gegen einen Landesligisten darf man mit so einer Leistung verlieren, sie waren um das eine Tor besser.“ Für Stadler, erst seit zehn Tagen in Amt und Würden und zusätzlich noch weiterhin Vorstufen-Leiter des Landesausbildungszentrums Tirol (LAZ), liegt der Fokus für seine „extrem junge Mannschaft“ aber ohnehin auf der Gebietsliga Ost: „Wir wollen unter die Top drei.“

Ärgern mussten sich gestern in späten Matches die SPG Prutz/Serfaus (2:3 in Oberhofen) und Sölden (2:3 gegen Oberperfuss). Beide Teams gaben dabei jeweils einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Die 2. Runde folgt bereits am kommenden Wochenende. (t.z., a.m.)