Tirol hinkt im Vergleich mit anderen Bundesländern hinterher

Innsbruck – „Talente hätten wir genug“, sagt Hans Kotek und atmet tief durch, „nur bei der Infrastruktur hakt es.“ Der Präsident des Tiroler Volleyballverbandes will den Traditionssport wieder vermehrt in den Fokus rücken, die Corona-Pause als Chance nützen. Es gelte, neu durchzustarten und sich in der Öffentlichkeit besser zu etablieren, immerhin sei man hinter Fußball als Mannschaftsballsport ganz klar die Nummer zwei. 23 der 44 Tiroler Klubs seien Hobbyvereine – ein Beweis für die Breite vor allem im Jugendbereich, denkt Kotek laut, „und wir haben auch vier Tiroler Klubs, die in nationalen Bundesliga-Bewerben spielen“. Da könne man selbst mit König Fußball mithalten, sagt er und schmunzelt.

Die große Sorge bleibt der Kampf um Trainingszeiten in der Halle, vor allem bei den beliebten Terminen am Nachmittag: „In kleineren Gemeinden klappt es meist ganz gut, nur in Innsbruck ist es sehr schwierig.“ Zum einen aufgrund der Ausstattung (wie etwa auch die Hallenhöhe), zum anderen sei die Konkurrenz groß. „Wenn ich einen Platz in der USI-Halle möchte, dann muss ich mich zwei, drei Jahre im Vorhinein schon anmelden“, beklagt Therese Achammer, Obfrau des Bundesliga-Klubs VC Tirol. Viele Sportarten würden in die Hallen drängen, der Platz sei jedoch knapp: „Da bleiben traditionelle olympische Sportarten auf der Strecke.“