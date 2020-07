Hurrikan „Hanna" in Texas mit 150 km/h auf Land

Washington – Der erste Hurrikan der diesjährigen Saison über dem Atlantik ist im US-Staats Texas auf Land gestoßen. Hurrikan „Hanna" traf am Samstagabend (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern auf die Insel Padre Island unmittelbar vor der Küste, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA mitteilte.

Im Pazifik ist Hurrikan „Douglas" mit Windgeschwindigkeiten von rund 160 Stundenkilometern in Richtung Hawaii unterwegs. Das Hurrikan-Zentrum erwartete allerdings, dass sich der Hurrikan der Stufe zwei abschwächt. Der Vorhersage zufolge soll er in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in der Nähe der größten Inseln Hawaiis sein – dann als Sturm knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle.