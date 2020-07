Nackte Kinder am Strand gefilmt: Österreicher in Istrien gefasst

Rovinj, Wien – Weil sie nackte Kinder am Strand fotografiert und gefilmt haben sollen, sind in der kroatischen Küstenstadt Rovinj auf der Halbinsel Istrien innerhalb weniger Tage drei Männer festgenommen worden. Bei einem 38-jährigen Österreicher seien gleich drei Armbanduhren und Kulis mit integrierter Kamera entdeckt worden, berichtete die Online-Nachrichtenseite 24sata.hr am späten Sonntag.