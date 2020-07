35 Grad und heftige Gewitter: Heißester Tag des Jahres erwartet Tirol

Innsbruck – 32 Grad und es wird noch heißer: Nach einem hochsommerlichen Wochenstart in Tirol legt der morgige Dienstag noch eine Schippe drauf und verspricht, der bislang heißeste Tag des Jahres zu werden. Mit den hohen Temperaturen kommen jedoch auch heftige Hitzegewitter, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Eine kurze feuchte Abkühlung zieht am Mittwoch übers Land, bevor sich der nächste Schwall heißer Luft durchsetzt.

Schon am Montag zeigt sich das Wetter in Tirol von seiner sommerlichen Seite. Nachdem sich der morgendliche Nebel verzogen hat, scheint überall die Sonne und das Thermometer klettert auf bis zu 32 Grad. Zu verdanken haben wir das einem Hoch, das sich vom Mittelmeerraum bis zur Ostsee erstreckt. Nur über den Bergen hängen ein paar Quellwolken, die aber meist harmlos bleiben dürften.

Die Hitzepole liegen zwar mit Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland im Osten Österreichs, doch auch in Tirol gehen sich bei strahlendem Sonnenschein 35 Grad aus. Wer der Hitze entfliehen will, muss entweder ins kühle Nass oder hoch hinaus, denn selbst auf 1500 Meter Höhe sind bis zu 25 Grad möglich.

Wenn sich der Tag zum Ende neigt, entlädt sich die Rekordhitze in Form heftiger Gewitter. Spatzierer erklärt: „Los geht’s am späten Nachmittag bzw. frühen Abend mit ersten kräftigen Hitzegewittern von Vorarlberg bis zur Obersteiermark, im weiteren Verlauf ziehen diese dann nordostwärts aus den Bergen hinaus.“ In Tirol bilden sich ab Mittag erste Quellwolken, bis in die Nacht hinein beherrschen die Gewitter den Himmel.