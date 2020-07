Mountainbikerin (53) in Söll gestürzt und schwer verletzt

Söll – Bei einem Sturz hat sich eine Mountainbikerin (53) am Montag in Söll schwer verletzt. Die 53-Jährige war im Bereich der Talstation in einer Kurve zu weit an den Straßenrand geraten. Ihr Sohn sowie ein vorbeifahrender Autofahrer riefen die Rettung. Ein Hubschrauber flog die Frau anschließend ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein. (TT.com)