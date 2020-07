Suchaktion am Stuibenfall nach 62-jähriger Frau wird fortgesetzt

Umhausen – Eine Frau ist am Montag in den Stuibenfall gestürzt und wird seither vermisst. Die 62-Jährige war Teil einer neunköpfigen Gruppe, als sie gegen 13 Uhr im Bereich eines Querganges des Klettersteigs aus noch unbekannter Ursache ca. 40 Meter in die Tiefe stürzte und und von der starken Strömung mitgerissen wurde.