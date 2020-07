Bergsteiger (33) stolperte in Sölden und rutschte etwa 100 Meter ab: verletzt

Sölden – Beim Abstieg vom Ramolkogel in Sölden ist am Montagnachmittag ein 33-Jähriger etwa 100 Meter weit abgerutscht. Der Deutsche querte auf einer Höhe von etwa 3500 Metern ein Schneefeld, als er plötzlich stolperte. Er rutschte den Hang hinab und kam in einem angrenzenden Geröllfeld zu liegen.