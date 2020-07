Uniklinik in Innsbruck etabliert neues Nachsorge-Konzept bei Schlaganfall

Basierend auf einer Studie, in der 2149 Patienten untersucht wurden, wird dieses Modell nun an der Innsbrucker Klinik eingeführt. "In der wissenschaftlichen Arbeit präsentieren wir die Resultate einer der bisher weltweit größten, kontrollierten randomisierten Studie zur Schlaganfall-Nachsorge", sagte Stefan Kiechl, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien durchgeführt.