EU-Haushalt: Europaparlament pocht auf Zugeständnisse

Ein Vertreter der Ratspräsidentschaft dämpfte die Erwartungen des Parlaments deutlich. "Die Staats- und Regierungschefs haben sich letzte Woche auf die Gesamthöhe des Haushalts geeinigt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "In diesem Rahmen müssen wir nun agieren." Man setze auf einen schnellen Verhandlungsbeginn mit dem EU-Parlament schon Mitte August.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will am Mittwoch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Parlamentspräsident David Sassoli besprechen, wie möglichst schnell eine Einigung erreicht werden kann. Die telefonischen Beratungen von der Leyens mit Merkel und Sassoli kündigte eine Kommissionssprecherin am Dienstag an. Ziel der Diskussion seien "schnelle weitere Schritte, um das Paket bis zum Ende des Jahres verabschiedet und in Kraft zu haben". (APA)