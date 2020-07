Vermisster 38-Jähriger tot im Karwendel aufgefunden

Scharnitz – Kein gutes Ende nahm die Suchaktion nach einem vermissten Alpinisten am Dienstag im Karwendelgebirge. Der 38-Jährige wurde von der Bergrettung am Vormittag tot aufgefunden.

In der Nacht auf Montag hatte die deutsche Polizei gemeldet, dass der Mann seit vergangenem Freitag im Karwendelgebiet abgängig sei. Die ganztägige Suche unter Einsatz der Libelle Tirol wurde am Montagabend gegen 19 Uhr vorerst ergebnislos abgebrochen. Die Bergrettung Scharnitz, die Feuerwehr Landeck mit Einsatz der Drohne, die Alpinpolizei sowie der Hubschrauber Libelle Tirol nahmen die Suche am Dienstagmorgen wieder auf.