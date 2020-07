Fall Maddie: Polizei beendete Grabung in Kleingarten in Hannover

Hannover, London, Lissabon – Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen kleinen Madeleine "Maddie" McCann ist die Polizeiaktion in einem Kleingarten am Stadtrand von Hannover in Deutschland beendet worden. Ob etwas gefunden wurde, blieb zunächst unklar. Wie mehrere deutsche Medien am Mittwochabend berichteten, sollen jedoch die Überreste eines Kellerraumes zum Vorschein gekommen sein.