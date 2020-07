Chinesische Konzerne dominieren internationale Baubranche

Wien – Die globale Baubranche ist 2019 weiter gewachsen. Es dominierten chinesische Firmen. Diese stellten einen Anteil von 44 Prozent am weltweiten Umsatz, wie aus einem Branchenreport des Beraters Deloitte hervorgeht. Unter den Top-10-Konzernen finden sich sechs aus China, zwei aus Frankreich, einer aus Spanien und einer aus Japan. Strabag und Porr aus Österreich rangierten auf den Plätzen 22 bzw. 55.

Mit großem Abstand zu all den anderen umsatzstarken Baukonzernen belegten die China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) mit einem Jahresumsatz von 205,5 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr, die China Railway Group, die China Railway Construction und die China Communication Construction die ersten vier Ränge vor dem französischen Unternehmen Vinci. An sechster Stelle folgte bereits wieder ein chinesisches, die Metallurgical Corporation of Chin.