Fahrverbote für Ausweichverkehr im Bezirk Reutte werden wieder aktiviert

Innsbruck, Reutte – Nachdem die Verkehrsbelastung in Tirol vor allem im Frühjahr Corona bedingt eine "Verschnaufpause" erfahren hatte, wird die Thematik nun offenbar wieder virulent. Am Mittwoch teilte das Land Tirol mit, dass mit 1. August im Bezirk Reutte die Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz wieder aktiviert werden. Der Grund: Starker Reiseverkehr auf der B 179 Fernpassstraße sorgte für intensiven Ausweichverkehr auf das niederrangige Straßennetz und durch die umliegenden Orte. Die Situation erwies sich an den Wochenenden – vor allem jenem von 24. bis 26. Juli – erneut als sehr heikel, so das Land Tirol in einer Aussendung am Mittwoch.