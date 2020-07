Graz: Gefälschte Stadt-Flugzettel zu hunderten an Pkw angebracht

Graz – Die Stadt Graz und die Polizei haben am Mittwoch vor offenbar in betrügerischer Absicht an mehreren hundert Fahrzeugen angebrachten Flugzetteln gewarnt. Mit dem vermeintlichen Verteiler „Stadtregierung" würden falsche Infos zum Innenstadtverkehr verbreitet. Die Behörden warnten, den angegebenen QR-Code nicht zu scannen, da Schadsoftware eingesetzt werden könnte, um an persönliche Daten zu kommen.