Viertligist in Brasilien will wegen Mordes verurteilten Torwart holen

Rio de Janeiro – Trotz der Kontroverse um die Verpflichtung des wegen Mordes an seiner Ex-Geliebten verurteilten Torhüters Bruno Fernandes will der brasilianische Viertligist Rio Branco Football Club daran festhalten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur "Agência Brasil" am späten Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Club-Präsidenten.