Mopedfahrerin bei Kollision mit Pkw in Innsbruck verletzt: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall auf der Freiburger Brücke in Innsbruck am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen. Um 16.30 Uhr fuhren ein 57-jähriger Autofahrer und eine 16-jährige Mofa-Lenkerin in der Holzhammerstraße in nördliche Richtung. Der Mann fuhr auf dem linken, die Jugendliche auf dem rechten Fahrstreifen.