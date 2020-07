Kolumbianischer Bergsteiger in Tiroler Bergen tot aufgefunden

Reutte – Ein 39-jähriger Bergsteiger aus Kolumbien ist am Mittwoch im Tiroler Ilfental in den Allgäuer Alpen tot aufgefunden worden. Der Mann war bereits seit vergangenen Donnerstag in Deutschland als vermisst gemeldet worden, berichtete die Polizei. Befreundete "Drohnenpiloten" der Lebensgefährtin suchten zuvor mehrmals mit den Drohnen das Hornbachtal und seine Seitentäler ab.