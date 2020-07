Neue „Tatort"-Saison startet am 6. September mit Austro-Folge

Wien – Nach der Sommerpause geht es beim „Tatort" am 6. September mit einem österreichischen Fall wieder los. Im ORF-Krimi „Pumpen", dem ersten Austro-„Tatort" des Jahres 2020, führt die Spurensuche die Ermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner (Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser) in ein Fitnessstudio.

Adele Neuhauser (61) ist als Bibi Fellner zum 23. Mal seit 2011 dabei. Zum Drehbeginn für den Fall „Pumpen" sagte sie laut ORF-Mitteilung: „Es gibt immer wieder neue Situationen, in die die Figur gerät. In diesem Krimi hat Bibi sogar einen Mann an ihrer Seite, was aber zu Irritationen bei ihr führt." (APA/dpa)