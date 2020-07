80.000 tägliche Hörer: Neuerlicher Rekord bei Life Radio Tirol

Innsbruck – Immer mehr Tirolerinnen und Tiroler hören Life Radio Tirol – und das nun schon das fünfte Jahr in Folge. Das bestätigt der am Donnerstag veröffentlichte Radiotest, wonach Life Radio Tirol erstmals seit Bestehen die 80.000 Hörer-Schwelle überflügelt.

In der Zielgruppe der Tiroler ab 10 Jahren konnte Life Radio seine Reichweite signifikant steigern. Auch in der Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen führt Life Radio Tirol das Hörer-Ranking mit einer Reichweite von 15,4 Prozent an, gefolgt von KRONEHIT mit 15 Prozent und Radio U1 mit 8 Prozent.