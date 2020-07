Joshua Wong und andere Aktivisten von Wahl in Hongkong ausgeschlossen

Hongkong – Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong und elf andere prodemokratische Kandidaten sind von der Wahl für das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungsregion ausgeschlossen worden. Sie erhielten am Donnerstag Briefe vom Wahlamt, dass ihre Nominierung für das im September geplante Votum für den Legislativrat ungültig und damit abgelehnt worden sei. Zu der Gruppe gehören nach Medienberichten auch Dennis Kwok, Kwok Ka-ki und Alvin Leung von der Civic Party sowie Lester Shum.

Das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong hat den Ausschluss zahlreicher Demokratie-Aktivisten von der Regionalparlamentswahl in Hongkong im September ebenfalls begrüßt. Die politischen Ansichten der zwölf ausgeschlossenen Vertreter des pro-demokratischen Lagers hätten die Grenze des rechtlich Zulässigen überschritten, erklärte das Büro am Donnerstag.