Bei Sturz verletzt: Vermisste 79-Jährige in Hopfgarten gefunden

Westendorf – Eine am Mittwoch als vermisst gemeldete 79-Jährige wurde am Donnerstagvormittag in Westendorf geborgen, berichtet die Polizei. In der Nähe des Bahnhofs war die Frau wohl gestürzt. Die Einsatzkräfte fanden die Vermisste verletzt, aber ansprechbar und brachten sie ins Krankenhaus Kufstein.