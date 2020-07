Getreideernte auf Vorjahresniveau und besser als erwartet

Die Getreideproduktion ohne Mais wird heuer auf rund 3,1 Millionen Tonnen geschätzt und damit auf dem Vorjahresniveau und im langjährigen Durchschnitt liegen. Die Gesamtproduktion (mit Mais) werde mit 5,4 Millionen Tonnen ebenfalls auf Vorjahresniveau liegen. Die Verschiebungen innerhalb der Getreideanbauflächen zeige die immer stärkere Marktorientierung der Landwirte, so AMA-Vorstandschef Günter Griesmayr.

Die Erntemenge von Weichweizen werde laut AMA heuer rund 1,5 Millionen Tonnen betragen und damit auf Vorjahresniveau liegen. Bei Hartweizen wird ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 77.000 Tonnen erwartet, bei Roggen - dem nach Weizen zweitwichtigsten Brotgetreide in Österreich - ein Plus von 6 Prozent auf 206.000 Tonnen. Die Gerstenmenge wird auf 824.000 Tonnen (minus 1,4 Prozent) geschätzt. Bei Mais prognostiziert die AMA ein Plus von 1,1 Prozent auf 2,3 Millionen Tonnen.