Frau stürzte im Hochseilgarten Fulpmes acht Meter in die Tiefe

Fulpmes – Weil sie bei einer Übung im Hochseilgarten in Fulpmes die Sicherungsgeräte fälschlicherweise in eine nicht dafür vorgesehene Reepschnur hängte, stürzte am Donnerstag eine 60-Jährige acht Meter in die Tiefe. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.