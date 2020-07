42-Jähriger in Reutte bei Arbeiten an Betonpumpe verletzt

Reutte – Bei einem Arbeitunfall an einer Betonpumpe wurde am Donnerstag ein Arbeiter in Reutte unbestimmten Grades verletzt. Der 42-Jährige wollte eine Verstopfung der Leitung beheben.

Nach dem Zurücksaugen des Betons löste er, in der Annahme, dass die Leitung wieder frei sei, die Verriegelung des Schlauches. Dabei entwich Beton mit großem Druck aus der Leitung und traf den Arbeiter an der gesamten Körpervorderseite. Dadurch wurde der Mann an Beinen, Oberkörper und insbesondere an der linken Hand unbestimmten Grades verletzt.