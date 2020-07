Kinderärzte-Studie zeigt Kollateralschäden des Lockdowns

Wien, Salzburg – Die Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus hat in Österreich dazu geführt, dass manche Kinder erst spät in ein Spital gebracht wurden. Das zeigt eine Studie der Forschergruppe um Saskia Wortmann von der Salzburger Uni-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, die nun in der Zeitschrift Acta Paediatrica veröffentlicht wurde. Für einige Patienten war diese Verzögerung potenziell lebensgefährlich.