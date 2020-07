Bus aus "Into the Wild" soll in Alaska ins Museum kommen

Anchorage – Ein rostiger, ausrangierter Bus, der durch das Schicksal des "Into-the-Wild"-Aussteigers Christopher McCandless bekannt wurde, soll in ein Museum kommen. Man stehe mit dem Museum of the North der Universität von Alaska in der Stadt Fairbanks in Verhandlungen, teilte die Behörde für Naturressourcen und Umwelt am Donnerstag mit.

Mitte Juni wurde der Bus mit einem Hubschrauber abtransportiert. © SETH LACOUNT

Der Bus war Mitte Juni von den Behörden in Alaska aus der Wildnis am Stampede Trail, unweit des Denali National Parks, entfernt worden. Das Gefährt mit dem Beinamen "Magic Bus" hatte immer wieder Wanderer und Abenteurer angelockt, teilweise mit tödlichen Folgen. Allein seit 2010 kamen zwei Menschen in reißenden Flüssen ums Leben.