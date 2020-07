Zwei Bärenjunge in Vietnam vor Tierschmuggler gerettet

Ho-Chi-Minh-Stadt – Zwei junge Kragenbären, an der Grenze zwischen Vietnam und China beschlagnahmt, haben in einem Bärenschutzzentrum ein Zuhause gefunden. Ein Schmuggler hatte die Jungtiere über das Internet zu verkaufen versucht. Nach Vorstrafen wegen Wilderei und Handels mit Wildtieren war er aber bereits von der Polizei überwacht worden. Der Mann wurde verhaftet, berichtete die Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Die Bärenjungen, ein Weibchen und ein Männchen, wurden am 21. Juli von der Umweltpolizei in der Provinz Lai Chau sichergestellt. Die erst wenige Monate alten Tiere sind nun im Bärenwald Ninh Binh in Nordvietnam aufgenommen worden. In der freien Wildbahn würden sie nicht überleben, so die Retter.