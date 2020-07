Causa Ischgl: VSV kritisiert „Verweigerung" der Akteneinsicht durch Staatsanwaltschaft

Innsbruck/Ischgl – In den Ermittlungen gegen Unbekannt in der Corona-Causa Ischgl schießt sich der Verbraucherschutzverein (VSV) weiter auf die Staantsanwaltschaft (StA.) Innsbruck ein. Diese würde den rund 1000 Privatbeteiligten Akteneinsicht verweigern, kritisierte VSV-Obmann Peter Kolba am Freitag. Die Staatsanwaltschaft verwies gegenüber der APA auf die rechtlichen Vorschriften und die mögliche Gefährdung des Ermittlungserfolges.

Indes stieß sich Kolba auch daran, dass eine bei der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebrachte Anzeige von dieser an die Staatsanwaltschaft Innsbruck abgetreten wurde. Kolba hatte Anfang Juni angekündigt, eine gesonderte Strafanzeige bei der WKStA einzubringen und anzuregen, dass diese die Ermittlungen in der Causa an sich ziehe. Dem wurde nun offenbar nicht entsprochen. „Wir hatten gute Gründe dafür, zu beantragen, die Ermittlungen an die WKStA abzuziehen. Wir fragen nun Justizministerin Alma Zadic, ob für die Abtretung der VSV-Anzeige an die StA. Innsbruck von ihr oder der Oberstaatsanwaltschaft der WKStA Weisungen erteilt wurden", kündigte der VSV-Obmann an.