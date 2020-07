Rätselraten um Masken-Beerdigung: Fans sind uneinig über Cros neuestes Video

Berlin – Der Pandamaskenrapper Cro befeuert Gerüchte um seine Zukunftspläne. Auf seinem Instagram-Account postete der Musiker ein Video mit zahlreichen Aufnahmen aus seiner Karriere – und dem englischsprachigen Kommentar: „Es war eine Ehre." In einem zweiten Video ist ein Mann zu sehen, der die Panda-Maske, das Markenzeichen des Rappers, im Boden vergräbt. Dazu schreibt der Musiker „Ruhe in Frieden."

Dass Cro sein Musiker-Dasein gänzlich an den Nagel hängen wird, scheint unwahrscheinlich. Nicht zuletzt machte Rap-Kollege Bausa jüngst Hoffnung auf ein Comeback des 30-Jährigen. In einer offenen Frage-Antwort-Runde mit seinen Fans verriet Bausa am Mittwoch bei Instagram, dass er sich eine Zusammenarbeit mit Cro durchaus vorstellen könne. Er sagte: „Ich glaube, Cro hängt gerade in Bali rum und hat nicht so wirklich Bock auf Deutschrap, was ich auch voll verstehen kann. Aber wenn er wieder da ist, warum nicht?"