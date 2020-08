Entmachteter Pilnacek: „Ich bin der Justiz immer verbunden“

Am letzten Tag vor dem Ablauf der Frist hat Christian Pilnacek seine Bewerbung abgegeben. Er will Sektionschef für Legistik werden.

Nachdem es immer wieder Kritik an der Justiz gegeben hatte, griff Ende Mai Justizministerin Alma Zadić (Grüne) in ihrem Ressort durch. Sie teilte die vor zehn Jahren fusionierte Strafrechtssektion. Chef dieser Sektion war Pilnacek, der unter der schwarzen Justizministerin Claudia Bandion-Ortner zum mächtigsten Beamten im Justizministerium aufstieg. Unter Minister Josef Moser (ÖVP) wurde er zudem Generalsekretär im Hause.

Und für diese Sektion hat sich Pilnacek beworben. Im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung begründet er seine Entscheidung so: „Die Strafgesetzgebung war immer meine Heimat. Ich bin seit 1992 im Justizministerium tätig. Ich bin der Justiz immer verbunden.“ Hat Pilnacek nach der Quasi-Entmachtung durch die Ministerin nicht an einen Wechsel gedacht, hat es Angebote aus der Privatwirtschaft gegeben? „Ich habe nie einen Wechsel angestrebt“, so seine knappe Antwort.

Wie viele Leute sich für den Spitzenjob beworben haben, weiß er nicht. Und was wird er tun, wenn er nicht Sektionschef wird? „Die Entscheidung wird wohl Ende August fallen. Ich bin nicht der Typ, der jetzt schon für den Fall der Fälle seine Gedankenspiele anstimmt.“ Er habe eigentlich immer gewusst, dass er sich bewerben wird, sagt Pilnacek. „Die Letztentscheidung habe ich am Wochenende nach einem intensiven Meinungsaustausch mit meiner Frau getroffen.“

Und was will er tun, wenn er zum Sektionschef ernannt wird? „Es gibt meines Erachtens einige organisatorische Vorhaben. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, dass wir unsere Aufgabe in der Außen­wirkung besser und klarer darstellen müssen. Zudem benötigt es ein offensives Mitwirken am Europäischen Recht.“