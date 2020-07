Zwei Kletterer in Grinzens verletzt: 73-Jähriger stürzte 15 Meter ab

Grinzens – Die Klettertour zweier Einheimischer auf dem Steingrubenkogel in Grinzens endete am Donnerstag mit Verletzungen. Weil oberhalb eines Überhanges ein Griff ausbrach, fiel ein 73-Jähriger in einem Quergang etwa 15 Meter in die Tiefe, ehe der Sturz von seinem Begleiter (61) gehalten werden konnte.