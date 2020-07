Mehr als 30 Grad in Tirol am Wochenende, bevor Kaltfront Sonne kurz verscheucht

Innsbruck – Mit viel Sonne und hohen Temperaturen grüßt uns der neue Monat: Die erste richtige Hitzewelle in diesem Sommer bleibt uns nach dem bislang heißesten Tag des Jahres am Dienstag auch über das Wochenende erhalten. Spätestens am Montag wird es spürbar kühler, bevor zur Wochenmitte das nächste Hoch auf Tirol zukommt.

Nach einem hochsommerlichen Freitag zeigt sich auch am Samstag das Wetter in Tirol dank Hoch „Claws" nochmal von seiner heißesten Seite. Das Thermometer klettert auf bis zu 34 Grad, bevor sich im späteren Tagesverlauf lokale Wärmegewitter auf der Nord- und Südseite der Alpen bilden. „Der Samstag wird noch sehr sommerlich, hunderprozentig stabil ist die Lage aber nicht überall", so Reinhard Troger von den meteo experts.

Am Sonntag fallen Temperaturen langsam ab

Am Sonntag folgt dann laut dem Experten der Tag des Umschwungs. Als Vorboten der kommenden Kaltfront kann es im Außerfern schon am Vormittag erste Gewitter geben, im Laufe des Tages dann zunehmend in ganz Tirol. „Auch mit den Temperaturen geht es bergab", so Troger, „wenn es bei 25 bis 27 Grad doch auch schwül und drückend bleibt". Am längsten die Sonne genießen kann man zum Wochenendausklang in Osttirol.

Wer die Hitze schon langsam satt hat, kann sich zum Beginn der neuen Woche endgültig freuen: Eine Kaltfront bringt zunächst Schauer und schließlich flächenhaften Regen nach Tirol. Auf den Bergen ist oberhalb von 2500 Metern sogar mit Schnee zu rechnen.

Lange währt die kühle Abwechslung aber nicht: Nach einem vor allem im Tiroler Unterland regnerischen Dienstag kehrt zur Wochenmitte bereits der Hochsommer zurück. Die Temperaturen klettern dann laut Troger wieder auf über 25 Grad. (anl)