Britischer Star-Regisseur Alan Parker verstorben

London – Der britische Regisseur Alan Parker ist tot. Er sei nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben, zitierte die Nachrichtenagentur PA am Freitag eine Sprecherin aus dessen Umfeld. Zu seinen Meisterwerken gehören Klassiker wie "Fame", "Evita", "Midnight Express", "Mississippi Burning", "Bugsy Malone" und "The Commitments".

Der Sprecherin zufolge, die die Familie vertrat, starb Parker Freitagfrüh. Seine Filme waren vielfach ausgezeichnet worden: Sie bekamen insgesamt 19 Baftas, zehn Golden Globes und zehn Oscars. Für seine Leistungen in der Filmbranche wurde er auch zum Ritter geschlagen.

Er besuchte als erstes Kind in seinem Wohnblock ein Gymnasium und arbeitete sich hoch - vom Laufburschen in der Poststelle einer Werbeagentur zum Texter. Das habe ihn von seinen Eltern entfremdet, bedauerte er im "Independent": "Es geht nicht darum, jemanden nicht zu lieben, es ist nur so, dass du nicht mehr Teil seiner Welt bist."