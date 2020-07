Brand auf der Baustelle der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck

Innsbruck – Am Freitag gegen 17.45 Uhr wurde auf Baustelle der Pädagogische Hochschule Tirol in der Pastorstrasse in Innsbruck eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Von der Berufsfeuerwehr Innsbruck wurde auf einer Terrasse im 1. Stock ein Brand auf einer Fläche von zirka zehn mal zehn sofort gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert.