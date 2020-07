Wörgl drehte Match zum Regionalliga-Auftakt

Ebenfalls am Freitagabend gelang dem Tiroler-Liga-Vorjahresspitzenreiter SVI in der zweiten Cup-Runde ein 4:1-Erfolg.

Wörgl – „Ja, auskängt hat’s mich“, meinte Wörgl-Trainer Denis Husic auf die Frage, welche Worte er in der Pause bei einem 0:1-Rückstand gegen die über 90 Minuten starken Telfer fand. Schlussendlich siegten die Wörgler auch dank eines starken Tages von Geburtstagskind und Keeper David Stöckl beim Regionalliga-Auftakt mit 2:1. „Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen“, meinte Telfs-Trainer Daniel Osl.

Ebenfalls am Freitagabend, gelang - trotz eines frühen 0:1-Rückstandes beim SV Kolsass/Weer - dem Tiroler-Liga-Vorjahresspitzenreiter SVI in der zweiten Cup-Runde ein 4:1-Erfolg. Damit feierte Trainer Martin Hofbauer (im Bild mit Kolsass-Trainer Thomas Gufler) einen gelungenen Pflichtspieleinstand. Natters sicherte sich indes mit einem 2:0 bei Axams/Grinzens den Aufstieg, Zams gewann in Haiming mit viel Mühe mit 5:3. (TT)