Tirol bei PET-Sammlung an der Spitze, WK gegen Pfandsystem

Burgenland (97 %), Tirol (96 %) und Vorarlberg (95 %) erfüllen bereits jetzt die EU-Vorgabe für 2029 einer Sammelquote für Kunststoff-Getränkeflaschen. Die anderen Bundesländer hinken noch hinterher. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 70 Prozent Sammelquote. Laut Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf liegt das an den unterschiedlichen Sammelsystemen in den Bundesländern. „Wir müssen von einem Bring- zu einem Holsystem kommen“, meint er. Österreichweit müsse eine Hausabholung für Plastik-Abfälle etabliert werden. Direkt am Wohnort sollen dafür gelbe Container oder Säcke zur Verfügung gestellt werden.