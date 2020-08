Ausweichmanöver bei Überholvorgang in Ehenbichl: Lenker verletzt

Ehenbichl – Die Polizei in Reutte sucht nach einem Unfall auf der Ehenbichler Straße (L260) nach einem Autolenker. Gegen 22.10 Uhr fuhr am Freitag ein 51-Jähriger in Richtung Rieden. Im Gemeindegebiet von Ehenbichl wollte der Österreicher einen vor ihm fahrenden Wagen überholen. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus und begann das Überholmanöver. Plötzlich kam ihm ein weiterer Pkw entgegen.