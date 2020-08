Gnadenlos effizient: Hamilton eroberte siebte Heim-Pole in Silverstone

Silverstone – Lewis Hamilton startet seinen Heim-Grand-Prix am Sonntag von Platz eins. Der Formel-1-Weltmeister holte sich im Silverstone-Qualifying am Samstag die 91. Pole Position seiner Karriere, die siebente in Großbritannien. Direkt hinter ihm landeten sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen im Red Bull hatte als Dritter schon über eine Sekunde Rückstand.

Hamilton peilt am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1) seinen dritten Sieg in Folge nach Österreich und Ungarn an. In der WM-Wertung liegt der sechsmalige Weltmeister fünf Punkte vor Bottas. Verstappen ist mit 30 Punkten weniger als Hamilton Dritter.

Verstappen bereits über eine Sekunde zurück

Nico Hülkenberg kam im Wagen von Racing Point nicht in den entscheidenden dritten Abschnitt der Qualifikation und musste sich mit Platz 13 begnügen. Der 32-Jährige aus Emmerich ist an diesem Wochenende in die Formel 1 zurückgekehrt. Hülkenberg ersetzt den positiv auf das Coronavirus getesteten Mexikaner Sergio Perez. (APA)