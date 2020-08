Umgestürzte Bäume und Muren in Tirol: Hahntennjochstraße wieder frei

Silz – Tiefschwarze Gewitterwolken brauten sich am Samstag ab dem Nachmittag über weiten Teilen Tirols zusammen, nachdem zuvor ein heißer Sommertag so manchen nach Wasser lechzen ließ.

An die Sperre durch rote Ampeln hielten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer, wie die Polizeiinspektion Imst mitteilte. So missachteten am Samstagnachmittag sieben Auto- und Motorradfahrer die Sperre. Die Polizei wies auf die große Gefahr hin, in die sich Verkehrsteilnehmer dadurch begeben haben.