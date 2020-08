Matrei in Osttirol – Eine E-Bike-Fahrerin musste am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden, berichtet die Polizei. Die 51-Jährige stürzte um 14 Uhr in Matrei in Osttirol in einer leichten Rechtskurve und zog sich Verletzungen im Gesicht sowie an Händen und Beinen zu. (TT.com)