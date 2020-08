Nach Spaziergang ohnmächtig: Hund in Innsbruck vergiftet

Innsbruck – Schock für einen Hundebesitzer am Sonntagnachmittag in Innsbruck: Nach dem Spaziergang in einem Innenhof in der Gumppstraße wurde der Yorkshire Terrier plötzlich ohnmächtig. Er musste zum Not-Tierarzt gebracht werden. Dabei wurde eine Vergiftung festgestellt, der Hund dürfte laut Polizei an einem vergifteten Gegenstand geschnuppert oder geleckt haben. (TT.com)