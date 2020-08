Zeugen gesucht: Diebe brachen Auto in Fieberbrunn auf

Fieberbrunn – Einbrecher waren am Sonntag in Fieberbrunn am Werk, berichtet die Polizei: Zwischen 11 und 16 Uhr schlugen sie mit einem Stein die Seitenscheibe eines Autos ein und erbeuteten einen dreistelligen Eurobetrag. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.