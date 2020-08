Ampel ignoriert: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf Sommerrodelbahn in Walchsee

Walchsee – Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn in Walchsee endete am Sonntagnachmittag für eine 54-Jährige und einen 13-Jährigen im Krankenhaus, berichtet die Polizei. Schuld war eine Gruppe Burschen, welche die Ampel ignorierte und so einen Auffahrunfall verursachte. Sie haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 14.20 Uhr. Zunächst fuhr eine 54-jährige deutsche Touristin mit ihrem sieben Jahre alten Sohn in einer Doppelrodel talwärts. Als die Ampel wieder auf Grün stand, folgte ein 13-jähriger Einheimischer. Ohne auf das Freizeichen zu achten, starteten daraufhin mindestens drei weitere Rodler. Sie drängten den 13-Jährigen, schneller zu fahren, und fuhren schließlich auf dessen Rodel auf. Durch den heftigen Aufprall wurde die Rodel des Buben auf jene der 54-Jährigen geschoben. Der 13-Jährige zog sich Verletzungen an der Brust zu, die 54-Jährige musste aufgrund ihrer Kopfverletzungen sogar ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Ihr Sohn blieb unverletzt.

Anders als zunächst berichtet, flohen die drängelnden Rodler nach dem Unfall nicht, stellte die Polizei am Montag klar. Sie setzten die Rettungskette in Gang und hielten sich anschließend bei einem Spielplatz in der Nähe der Sommerrodelbahn auf. Gegenüber den Rettungskräften gaben sie sich jedoch nicht als Unfallbeteiligte zu erkennen, weswegen es zu dem Missverständnis kam. Am Montag meldeten sich die Burschen bei der Polizei Niederndorf. (TT.com)