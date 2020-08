Auffahrunfall auf Sommerrodelbahn in Walchsee forderte zwei Verletzte

Walchsee – Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn in Walchsee endete am Sonntagnachmittag für eine 54-Jährige und einen 13-Jährigen im Krankenhaus, berichtet die Polizei. Schuld war eine Gruppe Unbekannter, welche die Ampel ignorierte und so einen Auffahrunfall verursachte. Um die Rodler auszuforschen, bittet die Polizei um Hinweise.