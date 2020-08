15-jährige Mofa-Fahrerin krachte in Kirchbichl in Pkw

Kirchbichl – Die nasse Straße führte am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in Kirchbichl, wie die Polizei berichtet. Eine 15-jährige Wörglerin geriet mit ihrem Mofa ins Rutschen und prallte an die Stoßstange eines entgegenkommenden Autos. Die 15-Jährige kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)